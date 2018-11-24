Медынь, Калужская область, 24 ноября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. В Калужской области 26-летний житель Медынского района в 2017 году, имея на руках повестку из военного комиссариата, отказался отправиться на службу в Вооруженные силы РФ. Каких-либо законных оснований, предусмотренных федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» для освобождения от воинской службы мужчина не имел. Об этом 24 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM прокурор Медынского района Алексей Буренков.

Prokuror-kaluga.ru В суде

По выявленным нарушениям прокуратурой района направлены в Дзержинский следственный отдел следственного Управления СК России по Калужской области материалы проверки.

По их результатам было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ — уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

После окончания расследования, уголовное дело было направлено в суд, где подсудимый признал себя виновным и раскаялся в содеянном.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

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