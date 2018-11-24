Аддис-Абеба, 24 ноября, 2018, 19:58 — ИА Регнум. В столице Эфиопии Аддис-Абебе открылся экономический форум по вопросам торгового взаимодействия Эфиопии и Китая. Обсуждение основных вопросов повестки дня направлено на достижение усиления торгово-инвестиционного сотрудничества Эфиопии и Китая. В форуме приняли участие ведущие бизнесмены Эфиопии и более 100 представителей 53 компаний из Китая. Об этом сообщило 23 ноября эфиопское информационное агентство FBC.

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Государственный министр Эфиопии Аклилу Хайлемихаэль отметил, что объемы реализации совместных торговых и инвестиционных проектов растут из года в год. По его словам, китайские компании в течение последних двух лет инвестировали более 1 млрд долларов США в эфиопскую экономику. А количество работающих на внутреннем рынке Эфиопии китайских компаний достигает сотни. Дальнейшие совместные проекты с КНР планируется реализовать в строительстве китайского индустриального парка, а также китайские инвестиции позволят Эфиопии улучшить инфраструктуру и логистику в стране путем строительства новых автомобильных и железных дорог. Г-н министр добавил, что уже сейчас китайские компании активно участвуют в разработке нефтегазовых месторождений Эфиопии.

Университет Аддис-Абебы также подписал два меморандума о сотрудничестве с Китайским советом по интенсификации торговли (CCPIT) и союзом предприятий провинции Чжэцзян по вопросам расширения институционального сотрудничества.