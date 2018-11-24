Париж, 24 ноября, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Во Франции в акциях протеста участвуют около 23 тысяч человек. Об этом 24 ноября сообщает BFM TV со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

Tostaki1 Топливозаправочная станция

«Около 23 тыс. «желтых жилетов» участвуют в акциях по всей Франции», — передает вещатель.

В министерстве отмечают, что в районе Елисейских полей в Париже находятся 5 тыс. митингующих, всего в столице в акциях протеста принимают участие 8 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные во Франции начались масштабные протесты профессиональных водителей и автолюбителей, которые выступают против повышения цен на топливо в стране.

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