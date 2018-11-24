Аддис-Абеба, 24 ноября, 2018, 21:25 — ИА Регнум. Президент Эфиопии Сахлеуорк Зэуде выступила с речью на открытии «Дня Африки», конференции посвященной проблемам устойчивой индустриализации в Африке, которая была организована Эфиопией совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и UNIDO. Г-жа президент подчеркнула, что все реформы, проводимые правительством Эфиопии, ориентированы на полномасштабное преобразование экономики страны с целью улучшения уровня жизни граждан, а также необходимы для того, чтобы укрепить национальное единство и добиться региональной интеграции как на Африканском Роге, так и в масштабе континента. Об этом сообщило 23 ноября эфиопское информационное агентство EBC.

J.Marchand Сахлеуорк Зэуде

«Эфиопия в настоящее время проводит многочисленные реформы. И эти реформы не ограничились только передачей власти новому правительству. Новое правительство уже сейчас приступило к реализации экономических и политических реформ, на которые долгие годы возлагали надежды не только граждане страны, но и жители Африки за пределами Эфиопии», — сообщила г-жа Зэуде.

Г-жа президент также подчеркнула приверженность правительства достижению своего плана превращения страны в крупный производственно-промышленный центр к 2025 году:

«Процесс индустриализации в Эфиопии неразрывно связан с развитием специализированных индустриальных парков, поддержанием социальной и экологической стабильности в стране, созданием интегрированных отраслей и увеличением профессионализма рабочих. Мы планируем достигнуть всего этого посредством активного сотрудничества с частным сектором, включая глобальных игроков на мировой экономической арене».

Президент Европейского инвестиционного банка (EIB) Вернер Хойер, участвовавший в конференции, подчеркнул, что финансовая помощь сама по себе не сможет помочь Эфиопии достичь реализации целей устойчивого развития. Мировые финансовые и банковские центры должны перейти от денежной помощи Эфиопии к грамотным и эффективным инвестициям.