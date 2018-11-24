Дакка, 24 ноября, 2018, 18:35 — ИА Регнум. Генсек Бангладешской националистической партии (БНП) Мирза Фахрул Ислам Аламгир заявил, что и народ, и руководство БНП готовы устроить «революцию на выборах». Как сообщает бангладешское новостное издание «Протхом ало», Мирза Фахрул Ислам Аламгир выступил с этим заявлением на семинаре в столице Бангладеш — Дакке. По его словам, на XI выборах в Национальное собрание Бангладеш народ готов поднять настоящую революцию.

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Генсек БНП заявил: «Мы идем на выборы, а половина наших лидеров сидят за решеткой. Сидят все те, кто хотел стать кандидатами на грядущих выборах». Мирза Фахрул Ислам Аламгир подчеркнул, что нынешнее правительство Бангладеш старается всеми способами нейтрализовать соперников до выборов. По мнению генерального секретаря, к подобным мерам обычно прибегают именно тогда, когда «у правительства нет доверия к народу».