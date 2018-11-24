Хаджин, Сирия, 24 ноября, 2018, 16:47 — ИА Регнум. Курдский новостной ресурс «Курдистан 24» сообщил о тяжелых боях между поддерживаемыми США Сирийскими демократическими силами и террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Хаджин, недалеко от границы с Ираком.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

После нескольких дней в обороне террористы в ночь с 21 на 22 ноября начали контратаку на позиции СДС у военной базы рядом с нефтяным месторождением Танак, которое находится в 35 километрах от города Дейр-эз-Зор. Курдское СМИ утверждает, что при поддержке авиации США Сирийским демократическим силам удалось уничтожить 50 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

СДС, чтобы удержать нефтяное месторождение Танак, перебросили сюда еще 300 бойцов. Общая численность их в этом районе составляет уже 650 человек.

Новостные ресурсы террористов отражают данную ситуацию несколько по-иному. Используя сильный туман, террористы провели неожиданную атаку на позиции СДС в районе населенных пунктов Шафа, Кишма и Хаджин. Свои действия джихадисты поддерживали огнем из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В ходе боя террористы захватили в плен более десяти членов Сирийских демократических сил. В подтверждение данного факта опубликовали в интернете их групповую фотографию. У населенного пункта Шафа бойцы СДС оставили свои позиции, побросав оружие, боеприпасы и автомобили. Все это в качестве трофеев получили террористы.

Военные эксперты отмечают низкую боеспособность отрядов Сирийских демократических сил. Без поддержки с воздуха коалицией во главе с США они, как правило, не могут вести ни наступательные, ни оборонительные операции.

Кроме этого, эксперты обращают внимание на тот факт, что террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часто используют пленных, захваченных в районе Хаджина, как средство давления для проведения переговоров по обмену на заключенных из тюрем СДС, а также обмену на медикаменты и продукты питания.