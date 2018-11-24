Калуга, 24 ноября, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Делегация Калужской области приняла участие в Международном туристском форуме (SIFT) посвященный внутреннему и въездному туризму в России, который состоялся в Сочи.

Агентства по развитию туризма Калужской области На Международном туристском форуме в Сочи

Как сообщила 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина, среди ключевых мероприятий форума: XXV Международная выставка «Курорты и туризм. Сезон 2018−2019»; XIX Международная специализированная выставка «Гостинично-ресторанный бизнес 2018»; Конгресс «Стратегические вопросы и практические решения для внутреннего и въездного туризма в России». В этом году форум посетили порядка 5 000 человек.

Участники форума — туроператоры и турагенты, предприятия санаторно-курортного комплекса, представители федеральных, региональных и местных органов власти в сфере туризма и культуры, туристские информационные центры регионов РФ, эксперты и практикующие специалисты в области туристской индустрии, представители смежных отраслей.

В выставке форума приняли участие более 250 российских компаний. Подобный интерес к форуму определяется прежде всего его ориентированностью на внутренний и въездной туризм — это единственное конгрессно-выставочное мероприятие такого профиля в России. Внутренний туризм — перспективный развивающийся рынок и участие в форуме дает возможность изучить мировой опыт, познакомиться с организацией отдыха в регионах и новыми направлениями развития туриндустрии, заключить договоры на следующий сезон и на долгосрочную перспективу.

Между тем, развитие внутреннего туризма является одним из приоритетов и для правительства Калужской области. В 2017 году въездной туристический поток в регион составил около 2,5 миллионов человек, причем не только из России, но из других стран мира. Сегодня туристический кластер Калужской области — это более 4 000 памятников истории и культуры. 130 туристических маршрутов, 50 уникальных музеев, 170 объектов размещения и 20 операторов по внутреннему туризму и 140 турагентств.

«Мы разрабатываем новые туристические направления в сфере медицинского, промышленного и образовательного туризма, уверена, что они заинтересуют наших партнеров из других регионов, — сказала Татьяна Каледина. — Причем региону есть, что предложить не только туристам, которым мы всегда рады, но и инвесторам, планирующим проекты в туристической отрасли — у нас есть перспективные площадки, предусмотрены налоговые льготы, отработана система сопровождения инвестиционных проектов».

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