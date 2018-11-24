Москва, 24 ноября, 2018, 16:23 — ИА Регнум. В театральном центре «На Страстном» состоялось награждение лауреатов объединенного конкурса современной драматургии «Кульминация». В 2018 году сразу одиннадцать премий, среди которых и довольно известные — «Любимовка», «Евразия», «Ремарка», «Литодрама» и другие решили выступить единым художественным фронтом и избрать победителей совместным голосованием. В экспертный совет вошли многие известные деятели культуры и бизнеса, в том числе и драматурги Николай Коляда, Алексей Слаповский, Михаил Дурненков, Родион Белецкий.

serv Театральный центр «На страстном»

Лучшей пьесой 2018 года признана «Горка» Алексея Житковского. Также лауреатами стали Мария Конторович с пьесой «Мама, мне оторвало руку» и Полина Бородина с пьесой «Исход».

Конкурс 2018 года посвятили памяти режиссера Дмитрия Брусникина, ушедшего из жизни в этом году.