Москва, 24 ноября, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думой законопроект, направленный на либерализацию санкций в отношении бизнеса. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Призрак свободы». Реж. Луис Бунюэль. 1974. Франция, Италия Освобождение из-под стражи

В президентском законопроекте предлагается расширить список уголовных преступлений, которые могут не доводиться до суда в том случае, если виновный возместит ущерб и принесет извинения. Это касается ущерба как отдельно взятому гражданину, так и организации или государству. Уголовное производство в таком случае может быть прекращено, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В большей степени данный законопроект касается бизнеса, так как практика уголовного производства в России такова, что даже если обвиняемый полностью признал свою вину и готов её загладить, все равно уголовное дело дойдет до суда, а затем будет тянуться в суде со всеми вытекающими для обвиняемого издержками.

Данные поправки должны помочь в формировании благоприятного делового климата в стране и сократить риски для тех, кто ведет бизнес. Кроме того, поправки призваны дать дополнительные гарантии защиты предпринимателям от необоснованного уголовного преследования, которое, к сожалению, в России стало инструментом недобросовестной конкуренции, а также сведения счетов.

Законопроект предполагает внесение поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации. В частности, в список преступлений, уголовное дело по которым можно будет прекратить в случае признания обвиняемым своей вины добавлены преступления небольшой тяжести.

Речь идёт о целом спектре преступлений. Так, предлагается прекращать уголовное производство в случае признания обвиняемым вины и возмещения ущерба в присвоении авторства или плагиате, нарушении изобретательских и патентных прав, присвоении или растрате, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Также новая норма может коснуться невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных полагающихся выплат. Сейчас, к примеру, у директора той или иной организации, которая задержала заработную плату, практически нет возможности избежать скамьи подсудимых даже в том случае, если долги по зарплате были полностью погашены.

Теперь же предлагается внести в Уголовный кодекс РФ пункт, в котором сказано, что гражданин, впервые совершивший одно из вышеуказанных преступлений, будет освобожден от уголовной ответственности в том случае, если он полностью погасит образовавшуюся просроченную задолженность и выплатит соответствующую компенсацию.