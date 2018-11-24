Пекин, 24 ноября, 2018, 16:20 — ИА Регнум. В институте при Китайском объединении космических технологий провели успешные испытания новой парашютной системы для «мягкой посадки» крупногабаритных космических аппаратов. Об этом сообщает Синьхуа.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Мягкая посадка

Новая система состоит из 5 парашютов, три из которых являются основными, а два — тормозными.

Сотрудник института Лэй Цзянли отметил, что им удалось добиться существенного снижения веса строп парашютов за счет использования нового материала.

Также были испытаны новые датчики, использующиеся при управлении посадкой аппаратов.

Новая система может использоваться не только китайского спускаемого аппарата «Шэньчжоу», но и для десантирования тяжелой воздушно-десантной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года индийская Организация космических исследований обнародовала план космической программы, предусматривающий запуск космического корабля на Луну. Индия рассчитывает стать четвертой страной после США, России и Китая, аппарат которой совершит «мягкую посадку» на спутник Земли.