Москва, 24 ноября, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Администрация социальной сети «ВКонтакте» запустила приложение «Чекбэк», позволяющее начислять кешбек за покупки в обычных магазинах. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Stroganova ВКонтакте

С 23 ноября за покупки товаров компаний, заключивших партнерское соглашение с платежным сервисом «VK Pay», можно будет получать деньги на счет сервиса. Такие соглашения с «VK Pay» уже заключили компании PepsiCo и Good Food.

Для возврата части денег за покупку товаров, участвующих в программе, нужно отсканировать QR-код чека через приложение.

Напомним, 27 июня «ВКонтакте» запустила собственный платежный сервис «VK Pay», позволяющий оплачивать покупки через электронный кошелек, привязанный к аккаунту в социальной сети.