Москва, 24 ноября, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Ушла из жизни театральный и литературный критик, литературовед, преподаватель Российского института театрального искусства (ГИТИС) и Литературного института имени Горького, доктор искусствоведения, профессор Инна Люциановна Вишневская. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщается на сайте Литературного института.

Robert Couse-Baker Траурная свеча

Инна Вишневская скончалась на 94-м году жизни, после продолжительной болезни. Ректор ГИТИСа, Григорий Заславский, сказал, что прощание с Вишневской состотся в понедельник. О месте и времени будет сообщено дополнительно.

Инна Вишневская родилась в 1925 году в городе Армавире. Закончила театроведческий факультет ГИТИСа в 1947 году, с 1952 года является членом Союза писателей СССР и города Москвы.

С 1965 года преподавала в Литературном институте имени Горького, вела творческий семинар драматургии. С семидесятых годов и по 2011 год преподвала в ГИТИСе, вела курсы театроведения, читала спецкурс по истории русского театра и драматургии.

Была членом-корреспондентом Академии русской словесности. Автор более 1000 работ: статей, очерков, монографий. Была удостоена звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР в 1981 году.