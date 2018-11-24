Степанакерт, 24 ноября, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Степанакерте по инициативе министерства образования, науки и спорта Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) и университета «Месроп Маштоц» сегодня, 24 ноября, состоялась международная конференция «Государства «де-факто» на постсоветском пространстве. Векторы и перспективы развития».

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На открытии конференции ректор университета «Месроп Маштоц» Донара Габриелян отметила, что идея организации данной конференции возникла во время международной конференции, посвященной 20-летию их университета.

«То, что происходит здесь сегодня, говорит о том, что мы сделали правильный шаг. Весь мир знает, что наша республика существует, и будет продолжать существовать и творить. Я считаю, что университет играет большую роль в скорейшем процессе признания Арцаха. В ходе сегодняшней конференции мы сможем объединить наши силы и провести эффективные дискуссии по интересующим нас вопросам», — цитирует Габриелян «Арцахпресс».

Присутствующий на мероприятии заместитель председателя правительства Приднестровской Молдавской Республики Алексей Цуркан поблагодарил организаторов за проведение важной и интересной конференции.

«Я искренне рад, что между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Арцах существует тесный диалог. Я также рад за другие братские страны, которые принимают участие в конференции. Трудно оценить важность такого общения, которое служит обмену научными и другими идеями».

По его словам, актуальность обсуждаемой темы чересчур высока. Она выдвигает приоритетные вопросы, касающиеся двух республик.

«Наши страны живут, уверенно смотря вперед. В этом контексте я хочу отметить, что вчера, 23 ноября, мы подписали соглашение с государственным министром Республики Арцах Григорием Мартиросяном об открытии торговых представительств», — сказал Цуркан.

Заместитель министра иностранных дел Республики Арцах Армине Алексанян отметила, что подобного рода международные конференции являются уникальной платформой, которая дает возможность не только выявлять и обсудить текущие проблемы и задачи, но также определять пути и способы их преодоления.

«Я убеждена, что работа конференции поможет нам более эффективно решить стоящие перед нами вызовы, изучая и применяя на практике опыт других стран. В вопросе признания, государства руководствуются не международным правом, а своими собственными интересами. В современных условиях необходимо проявлять инициативу и пытаться установить внешние связи альтернативным способом. Это может быть, как в случае с Арцахом, децентрализованное сотрудничество», — добавила Алексанян.

Также на мероприятии выступили представители Южного федерального университета России, Юго-Осетинского государственного университета и Российско-Армянского (Славянского) университета.