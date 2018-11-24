Оксфорд, Великобритания, 24 ноября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Генетический анализ двух разновидностей пресноводных рыб Astyanax mexicanus позволил ученым выделить ген, ответственный за регенерацию мышечной ткани сердца. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

Astyanax mexicanus

Рыбы Astyanax mexicanus обитают в реках Мексики. Некоторые популяции обосновались в глубоких пещерах и со временем утратили органы зрения.

Исследователи из международной группы под руководством Вильяма Стокдейла из Оксфордского университета обнаружили, что сердечная мышечная ткань у рыб зрячей формы успешно регенерирует. У рыб слепой формы после повреждения сердца образуются рубцы (примерно так же, как у человека).

Анализ генетической активности после повреждения сердечных мышц показал высокую активность двух генов у рыб, сердечная мышечная ткань которых успешно регенерировала. Дальнейшие исследования позволили точно установить ген lrrc10, ответственный за восстановление сердца.

Исследование позволило лучше понять механизмы восстановления сердечной мышечной ткани, что поможет развитию кардиологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре группа ученых из России, Чехии и США сообщила, что обнаружила в водах Сахалина вероятный новый вид миноги. Определить, действительно ли обнаруженные особи относятся к новому виду, поможет генетическая экспертиза.