Париж, 24 ноября, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Новый фургон на электрической тяге Renault Master Z.E. стал доступен для заказа в Европе, сообщает 24 ноября портал dvizhok.su.

(сс) M 93 «Dein Nordrhein-Westfalen“ Фургон Renault Master

Главное преимущество Renault Master Z.E. состоит в том, что его можно эксплуатировать в любое время дня и очи в «зеленых» зонах, при такой же вместимости, как и у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Электрофургон может проехать до 133 км в реальном времени на одной зарядке, при этом на заряжание батареи уйдет около шести часов. Электромобиль будет укомплектован аккумуляторной батареей последнего поколения с отдачей 33 кВт/ч.

Также электрофургонRenault Master Z.E. оборудован функцией предварительного нагрева, боковым зарядным разъемом ZTЕ и имитатором звука ZE, последний предназначен для того чтобы на низких скоростях издавать чуть более заметный для пешеходов звук.

Кроме этого на электрофургон установлена трехлетняя гарантия с пробегом 180 000 км и отдельно на батарею — пять лет или 108 000 км.

При создании нового Renault Master Z.E. компанией использовался опыт разработки и производства электромобилей Renault Kangoo Z.E. 33 и Renault ZOE, являющимися в настоящее время самыми продаваемыми электрическим фургоном и электромобилем в Европе.