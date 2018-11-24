Луксор, Египет, 24 ноября, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Гробницу, относящуюся к XIII веку до нашей эры обнаружили на юге Египта, поблизости от города Луксор. Об этом сообщил египетским СМИ сегодня, 24 ноября, министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Древний Египет

По словам министра, египетскими учёными была обнаружена усыпальница с двумя саркофагами, в которых находятся мумии. Саркофаги хорошо сохранились, а стены усыпальницы щедро декорированы фресками и иероглифическими письменами.

Как уже удалось установить, захоронение относится ко времени Нового царства, к периоду правления в Египте фараонов XIX династии (с 1292 по 1186 год до н.э.). Захоронение принадлежит лицу, близкому к древнеегипетским правителям. Его имя транскрибируется как Фаорхатеп.

Раскопки в историческом регионе Аль-Барр аль-Гарби около Луксора начались ещё в марте текущего года. И, как отмечает генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей профессор Мустафа Вазири, египетским учёным удалось обнаружить в захоронении множество артефактов, среди которых статуи различных божеств, свитки папируса, различная утварь для совершения обрядов и многое другое.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении учёными-египтологами из США и Индии захоронения женщины на позднем сроке беременности. Захоронение было сделано примерно в 1750 — 1550 году до н. э.

Кроме того, летом текущего года возобновились раскопки в египетском городе Саккара, где нашли десятки мумий и статуэток кошек и жуков-скарабеев, а также огромное количество предметов культа.