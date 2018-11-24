Нью-Йорк, США, 24 ноября, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Дэниэл Рэдклифф заявил, что он не собирается смотреть пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя», которую создали сценарист Джек Торн, режиссер Джон Тиффани и писательница Джоан Роулинг. Об этом 23 ноября сообщил портал Gizmodo.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень». реж Крис Коламбус. 2001. США, Великобритания Дэниэл Рэдклифф

Актер, сыгравший главную роль в фильмах поттерианы, пояснил в эфире «Позднего шоу» Сета Мейерса: он вовсе не опасается того, что после просмотра спектакля у него случится экзистенциальный кризис, он не хочет смотреть его потому, что знает: во время представления его будут окружать фанаты «Гарри Поттера», которые будут ждать его реакции. В таких обстоятельствах удовольствия от шоу он не получит.

Читайте также: В Москве состоялась премьера фильма Александра Котта «Спитак»

Напомним, последней работой Дэниэла Рэдклиффа в кино стала роль Йосси Гинсберга в биографическом фильме режиссёра Грега Маклина «Джунгли» (2017). В 2018 году на экраны вышел триллер «Опасное задание», в котором Рэдклифф исполнил роль пилота-контрабандиста.