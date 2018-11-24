Москва, 24 ноября, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, касающиеся рабочего визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым. Соответствующее сообщение Пушков опубликовал сегодня, 24 ноября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Цитата из м/ф «Маленькая колднуья». реж Геннадий Сокольский. 1991. СССР Колдовство

Напомним, накануне Путин провел в Ялте заседание президиума Государственного совета. Мероприятие проходило в курортном комплексе «Мрия». В этом году заседание президиума Госсовета прошло в несколько другом формате — участники заседали за семью круглыми столами, разделенными по различным направлениям работы.

Круглые столы были разделены по следующим темам: «Демография и здравоохранение», «Наука», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Культура», «Экономика». Также был отдельный стол, посвященный системным вопросам.

Порошенко на встрече с президентом Словакии Андреем Киской решил прокомментировать рабочую поездку Путина в Крым.

«От этих визитов… Крым российским не станет», — ядовито заявил Порошенко.

Пушков напомнил Порошенко, что вопрос об исторической принадлежности Крыма никогда не поднимался — полуостров российский, а его нахождение в составе Украины было «недолгим недоразумением».

«Народ высказался. А от заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернётся. Поезд истории ушёл. Казус истории уже исправлен», — пишет Пушков.

Напомним, что Крым вернулся в состав России по результатам референдума о самоопределении, который был проведен в 2014 году после того, как на Украине была свергнута законная власть и Киев был захвачен бандеровцами и их приспешниками.