Москва, 24 ноября, 2018, 14:29 — ИА Регнум. 29 ноября в Продюсерском центре Игоря Сандлера на Потаповском переулке состоится уникальное шоу «Led Zeppelin Fest», посвященное 50-летию одного из культовых коллективов в истории рок-музыки. Когда осенью 1968 года Джон Бонэм, Джон Пол Джонс, Джимми Пэйдж и Роберт Плант впервые вместе вышли на сцену, никто не мог и представить, какой космической славы они достигнут. «Мы были первыми. Остальным теперь остаётся лишь копировать нас!», — заявил Роберт Плант, и его слова стали пророческими.

(сс) Paul Hudson Трибьют Led Zeppelin

Самые ярые поклонники легендарной группы собираются отметить это событие. Среди тех, кто решил присоединиться и выступить в этот вечер — Лариса Долина, Игорь Бутман, Николай Арутюнов («Лига Блюза»), Gipsy Jack, Сергей Воронов («CrossroadZ»), Дмитрий Варшавский («Черный Кофе»), Troy Harley, Дмитрий Четвергов, Игорь Сандлер, Александр Файфман.

В гости ожидаются Alex Carlin, Александр Пушной, Игорь Верник, Павел Глоба, Бари Алибасов, Артур Беркут, Вячеслав Зайцев, Сергей Крылов, Ольга Кормухина, Алексей Белов, Владимир и Никита Пресняковы, Сергей Галанин, Олег и Родион Газмановы, Михаил Мень, Стивен Сигал и многие другие.

Организаторы обещают не только порадовать грандиозной концертной программой, но и погрузить всех пришедших в богемную атмосферу 70-х.