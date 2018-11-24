Каспийск, Дагестан, 24 ноября, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Футбольный казанский клуб «Рубин» одержал победу над махачкалинской командой «Анжи» в матче молодежного футбольного первенства России, сообщает 24 ноября Матч ТВ.

שועל Камня на камне не осталось

Игра проходила на третьем поле стадиона «Анжи-Арена» в Каспийске и закончилась со счетом 3:0 в пользу казанцев. Счет в мате открыл на 18-й минуте Степан Останин, а затем дважды, на 26-й и 92-й (в скомпенсированное время) минутах ворота «Анжи» поразил Артур Сагитов.

По итогам игры «Рубин» с 21 баллами расположился на 10-м месте турнирной таблицы, а махачкалинская команда с 10 очками находится на предпоследней строчке.