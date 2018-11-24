Красноярск, 24 ноября, 2018, 14:43 — ИА Регнум. В Красноярске стартовали первые в истории зимние учения по отработке взаимодействия группы компаний «Россети» при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе Красноярского края. Как заявили ИА REGNUM в пресс-службе компании, в учениях будет задействовано более 800 человек и почти 300 единиц техники из разных регионов страны.

Пресс-служба «Россетей» «Россети»

Пресс-служба «Россетей» В Красноярске стартовали учения по отработке взаимодействия группы компаний «Россети» при ликвидации аварийных ситуаций

Во время учений, среди прочего, заменят свыше 25 участков кабельной линии электропередачи, отремонтируют почти 50 мест повреждений на кабельных линиях напряжением 0,4−10 киловольт (кВ), оборудование восьми подстанций 35−110 кВ и еще более 30 трансформаторных и распределительных пунктов.

Пресс-служба «Россетей» Качественная энергосистема — наследие Универсиады, которое будет служить Красноярскому краю долгие годы

Учения — это подготовка энергетиков к Зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Пресс-служба «Россетей» Масштабные учения энергетиков позволят вывести надежность энергоснабжения Красноярска на качественно новый уровень

Как заявил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, накануне Универсиады в Красноярске уже проделано много работы, город стал преображаться. По его словам, важно определить, как оптимально выполнить задачи президента России по повышению качества и надежности, по переходу энергосистемы региона на цифровые технологии.

Пресс-служба «Россетей» В Красноярске стартовали учения по отработке взаимодействия группы компаний «Россети» при ликвидации аварийных ситуаций

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что Универсиада — событие всенародного значения, и в большой степени оно будет зависеть от качества работы энергосистемы региона:

«Сегодня более 800 человек из разных регионов приступают к большой работе на будущее Красноярска. Ведь качественная энергосистема — наследие Универсиады, которое будет служить краю долгие годы. Я хочу поблагодарить и москвичей, и томичей, и всех гостей, которые откликнулись на этот призыв и приехали к нам. А мы, красноярцы, должны с таким же энтузиазмом каждый на своем месте выполнять свою работу».

Стоит подчеркнуть, что система учений уже хорошо зарекомендовала себя в СКФО, ЦФО и СЗФО. По мнению экспертов, это позволит избежать серьёзных проблем в будущем. «Россети» выстраивают систему, которая будет работать 24 часа в сутки.

Пресс-служба «Россетей» В Красноярске стартовали учения по отработке взаимодействия группы компаний «Россети» при ликвидации аварийных ситуаций

Глава «Россетей» Павел Ливинский пообещал, что проведение масштабных учений энергетиков позволит вывести надежность энергоснабжения Красноярска на качественно новый уровень. По его словам, учения продлятся месяц.

«Они закончатся 22 декабря — это самый короткий день в году, самая длинная ночь, как следствие — пик энергопотребления, помноженный на сибирские морозы. Мы должны отработать взаимодействие в таких экстремальных условиях, и тогда будем уверены в слаженности работы и надежности энергоснабжения», — добавил Ливинский.