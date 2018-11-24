Москва, 24 ноября, 2018, 14:08 — ИА Регнум. В Совфеде осудили задержание полицией Латвии русскоязычного журналиста и представителя правозащитного движения «Конгресс неграждан» Юрия Алексеева, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

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«Задержание русскоязычного журналиста Юрия Алексеева полицией безопасности Латвии имеет под собой те же мотивы, что и арест на Украине главного редактора информагентства Кирилла Вышинского. По сути, и того, и другого журналиста обвинили в государственной измене, посчитав за таковую объективное освещение ситуации в этих странах», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, «Латвия встала на путь Украины, развернув гонения на неугодных этой стране журналистов».