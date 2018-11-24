Москва, 24 ноября, 2018, 14:03 — ИА Регнум. 28 ноября в культурном центре Андрея Вознесенского на Большой Ордынке откроется выставка «Моя Плисецкая. Вознесенский Новый год». Эта удивительная междисциплинарная экспозиция посвященная дружбе двух знаменитых семей — Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, и Андрея Вознесенского и Зои Богуславской — и их, ставшей традицией, совместной встрече Нового года. Впервые культовые образы Балерины и Поэта, автора главного стихотворения ХХ века о великой балерине «Портрета Плисецкой» — главного стихотворения ХХ века о Майе, будут выражены художниками на языке современного искусства с помощью мультимедийных средств.

(сс) Sl-Ziga Композитор Родион Щедрин и балерина Майя Плисецкая

«Они встречали Новый год вместе 14 раз. Андрей Вознесенский считал, что Новый год, встреченный с Майей Плисецкой, приносит ему удачу, — рассказал REGNUM, — автор идеи и литературной концепции перфоманса Сергей Николаевич. — Смелый новатор в поэзии, он не любил ничего радикально менять в собственной жизни. Любил, чтобы все было, как заведено. Настоящая елка, пахнущая хвоей, традиционное шампанское, пироги. Ну, а в качестве новогодней богини… она, Майя Плисецкая — главная прима любого торжества»

Выставка будет работать до 1 февраля 2019 года.

Культурный Центр Андрея Вознесенского открыт для посещения по предварительной записи через TimePad каждую среду, субботу и воскресенье.

Культурный центр Андрея Вознесенского — новое культурное пространство в историческом двухэтажном особняке в Замоскворечье. Миссия Центра популяризация и переосмысление наследия Андрея Вознесенского и других шестидесятников в современных плоскостях, его современная интерпретация в литературе, музыке, живописи, кинематографе.

На первом этаже представлена мультимедийная выставка «ПОГРУЖЕНИЕ», созданная известным режиссером-кинематографистом Петром Шепотинником и Асей Колодижнер. Посетителей ждет уникальный видеоконтент с прочтение стихов поэта выдающимися актерами современности. В программе центра — выставки, лекции, кинопоказы, творческие вечера и поэтические чтения, собственная издательская программа и открытие магазина современной поэзии и интеллектуальной литературы.