Токио, 24 ноября, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Российский конькобежец Виктор Муштаков стал вторым в забеге на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира, проходящем в Токомае (Япония), сообщает 24 ноября «Советский спорт».

Советская марка. Конькобежный спорт

Муштакову не хватило 0,24 секунды до времени победителя — японца Тацуе Шинхаме, результат которого составил 35,203 секунды. На третьем месте еще один представитель Японии Юма Мураками, отставание которого от лидера составило 0,33 секунды.

Дрйгой российский спортсмен Руслан Мурашов показал шестой на данной дистанции результат (0,49 секунд), а ещё один представитель России Павел Кулижников с соревнований снялся.

Отметим, это первое призовое место у 21-летнего Виктора Муштакова на этапах Кубка Мира.