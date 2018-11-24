Мюнхен, Германия, 24 ноября, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Эксперименты в Обществе научных исследований имени Макса Планка показали, что собаки обладают некоторыми метакогнитивными способностями. Результаты исследования опубликовала пресс-служба этого научно-исследовательского института.

Цитата из х/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Собака

Термин «метапознание» был введен американским психологом Джоном Флейвеллом в 1976 году. Он назвал метапознанием способность человека анализировать собственные мыслительные стратегии и управлять своей познавательной деятельностью.

Некоторые ученые пришли к выводам, что похожими мыслительными способностями обладают и некоторые животные: высшие приматы, дельфины и крысы.

Джулиан Брауер и Джулия Белгер из Общества научных исследований имени Макса Планка попробовали выявить наличие таких способностей у собак.

При проведении эксперимента собаку помещали перед двумя ширмами, за которыми находились еда или игрушка. Собаке предлагали выбрать одну из ширм.

Тесты показали, что если собака не видела, за какую ширму помещают награду, то она старалась получить дополнительную информацию, заглядывая в зазор между ширмами. Если же помещение награды за ширму проводилось на глазах у собаки, то они не старались заглянуть в зазор, а сразу выбирали нужную ширму.

Ученые отметили, что результат исследования позволил получить некоторые доказательства о наличии метакогнитивных способностей у собак, хотя окончательно определить их наличие пока не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре американские ученые провели исследование с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, показавшее, что собаки способны отличать настоящие слова в человеческой речи от случайных наборов звуков.