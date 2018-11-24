Ханой, 24 ноября, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Премьера новой модели Fadil от вьетнамского автопроизводителя VinFast прошла на днях в центральном парке Ханоя, сообщает 24 ноября «Авторевю».

Tttrung Логотип VinFast

Fadil является почти полной копией модели Karl Rocks от компании Opel, отличаясь от оригинала только радиаторной решеткой и своим логотипом. При этом это не пиратство — Fadil произведен по договору VinFast с компанией General Motors, так как именно под патронажем GM был разработан Karl Rocks.

При этом если внешне Fadil соответствует модели Karl Rocks, то в техническом плане вьетнамский автомобиль соответствует другой модели, созданной на этой же платформе — пятидверной Chevrolet Spark. Также если Opel Karl в Европе предлагается исключительно с трехцилиндровым литровым мотором мощностью 75 л.с., то Fadil оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 1,4 литра мощностью 98 л.с. от Спарка.

В трансмиссии автомобиля установлен клиноременный вариатор, а в стандартной комплектации наличествуют две подушки безопасности, кондиционер, система АБС и датчики парктроника. Более дорогая версия имеет шесть подушек, систему ESP, климат-контроль, медиасистему, а также камеру заднего вида.

Для выпуска Fadil компания VinFast выкупила завод компании GM в Ханое, при этом машинокомплекты для сборки автомобиля будут поступать из Южной Кореи. Автомобиль начнут производить с января 2019 года, и его рекомендованная стоимость составит от 18 000 долларов.