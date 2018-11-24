Ташкент, 24 ноября, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Государство уделяет первостепенное внимание всестороннему развитию Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК), до 2026 года там поэтапно будет реализовано около 30 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 3 миллиардов долларов, создано более 30 тысяч рабочих мест.

Nav.uz Здание НГМК

Об этом говорится в поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева коллективу НГМК по случаю 60-летия со дня образования предприятия.

Президент отметил, что строительство комбината положило начало крупномасштабному освоению огромных минеральных богатств региона, имеющих стратегическое значение для экономики страны.

«Этот промышленный комплекс стал основой для возведения здесь 60 лет назад одного из красивейших современных городов страны, который был назван в честь нашего великого поэта и мыслителя Алишера Навои и сегодня тоже отмечает свой юбилей», говорится в документе.

На базе горнорудных управлений и крупных производственных объектов также выросли города Учкудук, Зарафшан, Зафарабад, Нурабад, Заркент и Марджанбулак.

В настоящее время в НГМК ускоренными темпами осуществляются разработка золотодобывающего рудника «Ауминзо-Амантай» и возведение на его базе гидрометаллургического завода, строительство комплекса по переработке техногенных отходов, продолжается освоение карьера «Мурунтау».

Наряду с освоением месторождений золота, урана, редкоземельных металлов, фосфоритного сырья комбинат осуществляет выпуск продукции широкого спектра для строительной и станкостроительной индустрии, а также товаров народного потребления.