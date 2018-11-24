Тюмень, 24 ноября, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Операции по вживлению в височную кость слуховых аппаратов семилетним детям провели в тюменской «Областной клинической больнице №2». Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Matthijs Слуховой аппарат

Пациентами оториноларингологического отделения стали двое детей из тюменской области с врожденными патологиями, при которых невозможно использовать обычные слуховые аппараты. Ранее дети пользовались внешними аппаратами, которые крепились с помощью тугой ленты к височной кости.

Когда дети подросли, врачи получили возможность провести операцию по вживлению слуховых аппаратов в кость.

Заведующий взрослым оториноларингологическим отделением Александр Рудзевич отметил, что в клинической больнице впервые проводили вживление имплантатов в височную кость.

Эти устройства обеспечивают более четкое восприятие слуха и избавляют юных пациентов от необходимости постоянного ношения на голове бандажных лент.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года Дальневосточный федеральный университет и московская компания «Моторика» подписали соглашение о создании медико-экономической зоны под Владивостоком. Стороны объединили свои усилия для разработки средств реабилитации с использованием инвазивных технологий.