Лондон, 24 ноября, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Хосеп Гвардиола, являющийся главным тренером футбольного клуба английской премьер-лиги «Манчестер Сити», заявил, что его команда не будет приобретать новых игроков в зимнее трансферное окно, которое откроется в январе 2019 года. Его слова передает 24 ноября агентство France Press.

Thomas Rodenbücher Хосеп Гвардиола

«Нет, клуб не намерен кого-либо подписывать в январе», — приводит AFP слова Гвардиолы. Также главный тренер «МС» заявил, что его утраивает текущий состав команды и ещё в состав также должны вернуться поправившиеся от травм игроки.

«Покупок не будет», — заключил главный тренер «Манчестер Сити».

Отметим, «Манчестер Сити» является лидером английского футбольного чемпионата по итогам 12 прошедших туров. Также команда находится на первом месте в своей группе Лиги чемпионов с 9 очками после прошедших четырех матчей.