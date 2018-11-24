На МКС протестировали робота-помощника CIMON
Тулуза, Франция, 24 ноября, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Робот-помощник CIMON успешно прошел первый этап испытаний на международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба компании Airbus, разработавшей робота.
Робот CIMON (Crew Interactive Mobile CompanioN — интерактивный мобильный компаньон экипажа) разработан компанией Airbus для Германского центра авиации и космонавтики. Он представляет собой пятикилограммовую сферу с экраном, использующую технологии искусственного интеллекта.
В ноябре были проведены первые испытания робота на борту МКС. На первом этапе были протестированы навигационная система робота, работа датчиков и видеокамеры.
CIMON работал с немецким астронавтом Александром Герстом полтора часа, после чего вернулся на свое место в модуле станции.
Отметим, что робот может преобразовывать голосовые запросы астронавтов в текст, связываться с наземными станциями и выдавать ответ. Разработчики CIMON считают, что он поможет космонавтам в проведении научных и технических работ на станции.