Тулуза, Франция, 24 ноября, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Робот-помощник CIMON успешно прошел первый этап испытаний на международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба компании Airbus, разработавшей робота.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». Реж. Роман Качанов. 1981. СССР Робот на орбите

Робот CIMON (Crew Interactive Mobile CompanioN — интерактивный мобильный компаньон экипажа) разработан компанией Airbus для Германского центра авиации и космонавтики. Он представляет собой пятикилограммовую сферу с экраном, использующую технологии искусственного интеллекта.

В ноябре были проведены первые испытания робота на борту МКС. На первом этапе были протестированы навигационная система робота, работа датчиков и видеокамеры.

CIMON работал с немецким астронавтом Александром Герстом полтора часа, после чего вернулся на свое место в модуле станции.

Отметим, что робот может преобразовывать голосовые запросы астронавтов в текст, связываться с наземными станциями и выдавать ответ. Разработчики CIMON считают, что он поможет космонавтам в проведении научных и технических работ на станции.