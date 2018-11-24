Владивосток, 24 ноября, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Избирком Приморского края отказал в регистрации кандидатами на пост губернатора региона нескольким претендентам. Об этом было объявлено на брифинге. Причиной стали некачественные документы, поданные в комиссию. В числе не прошедших регистрацию — Олег Митволь из партии «Зеленые», Андрей Ищенко, который после отказа КПРФ его поддержать пошел на выборы как самовыдвиженец, Виктор Старицын из КПСС и другие. По мнению экспертов, легитимность регистрационной кампании не вызывает сомнений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «День выборов». Реж. Олег Фомин. 2007. Россия «Выборы, выборы...»

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«У Андрея Ищенко было сразу две проблемы. Это и подписи граждан, и подписи муниципальных депутатов. В обоих случаях подписи были собраны крайне некачественно. Надо понимать, что Ищенко намеренно задержал своё выдвижение и выдвинулся в самый последний момент. В результате он всё делал на бегу. И это — несмотря на то, что 56 подписей муниципальных депутатов за него — это подписи единороссов. Он их получил. Но всё равно не смог всё сделать правильно и грамотно. Если бы он обратился за помощью к властям, ему бы помогли. Эта помощь была изначально обещана врио губернатора Олегом Кожемяко. И те, кто за такой помощью обращался — её получили. Возникли претензии у Избиркома и к подписям граждан за самовыдвиженца Ищенко. Словом, всё произошло в правовом поле. Все заявления Андрея Ищенко о том, что «ему не дали» или «ему мешали» — не более чем попытка капитализировать своё положение известного сегодня и сейчас человека. Но это — ненадолго. Пройдёт совсем небольшой промежуток времени, и о нём забудут», — сообщил ИА REGNUM сразу после брифинга избиркома Приморья директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

С мнением коллеги согласен и политолог Павел Наливайко:

«Легитимность регистрационной кампании не вызывает никаких вопросов. Если говорить об Андрее Ищенко, то здесь не может вообще быть никаких вопросов по решению избиркома — 2670 недействительных подписей граждан, сдвоенные подписи и прочие нарушения. Такие документы просто не могли быть приняты — независимо от фамилии претендента. Даже представитель КПРФ не нашёл никаких нарушений в решении избиркома. Кстати, господин Ищенко был официально приглашен на брифинг, но не явился. Не пришли и его представители. Такой итог был ожидаем — у Ищенко просто не было времени на качественную подготовку. Нельзя упрекнуть и власть в том, что кому-то мешали. Напротив — всем, кто обращался за помощью, помогли», — сказал присутствовавший на брифинге эксперт.

Избирком края зарегистрировал в качестве кандидатов на выборах губернатора Приморья Андрея Андрейченко (ЛДПР), Олега Кожемяко (самовыдвиженец), Игоря Степаненко («Патриоты России»), Алексея Тимченко («Партия роста») и Розу Чемерис («За женщин России»). Всего же заявлялись в кандидаты на первоначальном этапе 22 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова сочла действия экс-претендента на пост главы Приморья фальшивыми. По мнению эксперта, Ищенко и не хотел регистрироваться — он просто «делал некий медийный проект», поскольку прекрасно понимал, что на прошлых выборах люди голосовали против «чужого Тарасенко», но не за него.