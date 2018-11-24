Москва, 24 ноября, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Российская Федерация все ещё рассчитывает на восстановление отношений с Европейским союзом и его отдельными государствами — членами на основе подлинного добрососедства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью португальской газете «Публику», опубликованном сегодня, 24 ноября.

Виктор Иванович Говорков. Мир и дружба! Наш опыт — нашим друзьям! 1956

По словам Лаврова, та напряженность, которая возникла в последние годы между Россией и Западом, не является выбором Москвы. Он отметил, что Россия по-прежнему выступает за формирование в Евроатлантике и Евразии общего пространства мира, равной и неделимой безопасности и широкого экономического сотрудничества. В этом пространстве должны учитываться интересы всех без исключения входящих в него государств, подчеркнул Лавров.

Лавров констатировал, что в Евросоюзе растет число тех, кто осознает всю бесперспективность конфронтационного курса в отношении России. Все больше становится тех, кто стремится проводить прагматичную политику и не желает жертвовать благополучием своих граждан и «мирным будущим общеевропейского дома» ради узкокорыстных интересов и амбиций внерегиональных игроков, считает глава российского внешнеполитического ведомства.

В целом, Москва надеется, что здравый смысл в итоге возобладает, и отношения России с Европейским союзом и его государствами — членами будут восстановлены, сказал Лавров.

Напомним, что резкое ухудшение и без того противоречивых отношений между Россией и Западом произошло после государственного переворота на Украине в начале 2014 года. Этот переворот был подготовлен и проведен фактически под руководством западных стран, прежде всего США.