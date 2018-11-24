Афины , 24 ноября, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Грандиозным праздничным концертом с участием российских и греческих артистов завершился Год туризма России и Греции, сообщает 24 ноября ТАСС.

(сс) Gonbiana Афины

Представление состоялось в концерт-холле «Дворец музыки» в Афинах. На мероприятии, в числе прочих гостей, присутствовали российский посол в Греции Андрей Маслов, министр туризма Греции Елена Кундура.

В торжественной части вечера посол РФ в Греции, выступая с речью перед собравшимися, поблагодарил греческую сторону за совместную работу по успешному проведению Года туризма и отметил, что Год туризма России и Греции показал эффективность партнёрства двух стран. В результате заключения взаимовыгодных контрактов произошло увеличение потока туристов в обе страны.

Также Маслов отметил, что удалось выстроить взаимоотношения и на региональном уровне между вумя странами, что важно для продолжения сотрудничества и после окончания Года туризма.

Кроме того, Маслов подчеркнул важность сотрудничества между Грецией и Россией и в сфере культуры и зачитал приветствие министра культуры Владимира Мединского.

Елена Кундура также особо важность будущего сотрудничество России и Греции в сфере туризма на региональном уровне

На концерте в честь завершения Года туризма вытупил греческий коллектив народных танцев и фольклорных исследований «Хоропэгнио», народный симфонический оркестр «Эн-Хордо», и известные греческие исполнители. С Российской стороны выступил Кубанский казачий хор, который особенно запомнился зрителям своим оригинальным исполнением «Сиртаки» и «Бузуки».

Стоит отметить, что Греция является второй по популярности страной для российских туристов при выборе места отдыха. По данным Греческой Национальной туристической организации, в этом году количество российских туристов в Греции уже превысило 1 млн человек. Самым популярным для граждан России местом в Греции является полуостров Халкидики.