Гарвард, США, 24 ноября, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Стоимость программы по снижению температуры на Земле с помощью распыления аэрозолей в атмосфере составит от $2 до $2.5 млрд в год, считают ученые из США. Исследование опубликовано в журнале Environmental Research Letters.

Эдвард Мунк. Солнце. 1912

Геоинженерные проекты по управлению солнечным излучением начали широко обсуждаться в последнюю четверть прошлого века. Некоторые ученые считают, что программы по снижению выбросов углекислого газа не являются достаточными для борьбы с изменением климата на Земле. Они утверждают, что человечеству придется прибегнуть к активным действиям по изменению климатических условий.

Одним из типов моделей такого активного воздействия является уменьшение количества солнечного излучения, попадающего на Землю. Этого можно добиться, распылив в стратосфере аэрозоли, которые уменьшат проникающую способность атмосферы.

Американские ученые из Гарвардского и Йельского университетов провели оценку гипотетической программы по распылению аэрозолей в атмосфере Земли.

Ученые пришли к выводу, что существующие модели самолетов не подойдут для выполнения таких работ. Они оценили разработку специального самолета в $2 млрд, ещё $250 млн пойдёт на модификацию двигателя.

Гипотетическая программа предполагает использование флота из 8 самолетов в первый год. За 15 лет парк воздушных машин будет увеличен до 100 самолетов.

Итоговые расчеты показали, что такая программа может быть начата через 15 лет, ежегодные затраты составят $2−2.5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября специалисты из Индийского совета сельскохозяйственных исследований представили отчет, показавший, что в ближайшие несколько лет глобальное потепление может привести к значительному сокращению урожайности в каждом пятом районе Индии.