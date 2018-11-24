Тбилиси, 24 ноября, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Во втором туре выборов президента Грузии победу одержит независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». По информации телекомпании «Имеди», к такому выводу пришли эксперты исследовательской компании «Gallup International», суммировав итоги проведённого в Грузии опроса общественного мнения.

David Monniaux Саломе Зурабишвили

Опрос был заказан компании «Gallup International» телекомпанией «Имеди», а полевые работы в период с 16 по 18 ноября проводила грузинская компания «ACT».

На вопрос, за какого кандидата они проголосуют во втором туре выборов, если он будет проводиться сегодня, 28% опрошенных ответили, что проголосуют за Саломе Зурабишвили, 26% респондентов назвали Григола Вашадзе. 37% еще не приняли решения либо не знали, за кого будут голосовать, а 9% заявили, что не будут участвовать в выборах либо ни за одного кандидата не проголосуют.

После аллокации голоса между двумя кандидатами распределились следующим образом: Саломе Зурабишвили набрала 52%, а Григол Вашадзе — 48%.

Телекомпания «Имеди» проводит лояльную по отношению к правительству «Грузинской мечты» информационную политику, а после первого тура выборов президента активно включилась в кампанию против возвращения к власти «Единого национального движения». В период правления Саакашвили, в день разгона митинга оппозиции 7 ноября 2007 года эта телекомпания подверглась погрому, а затем была конфискована у владельцев — семьи бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Только после парламентских выборов 2012 года телекомпания «Имеди» была возвращена семье ее учредителя.

Исследования, провёденные по заказу «Имеди», прямо противоположны тем, что ранее были проведены по заказу рупора «Единого национального движения» — телекомпании «Рустави-2». Согласно тем исследованиям, победу во втором туре, почти с таким же преимуществом, одерживает кандидат от ЕНД Григол Вашадзе.

Напомним, второй тур выборов президента Грузии должен состояться 28 ноября.