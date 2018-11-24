Исламабад, 24 ноября, 2018, 09:48 — ИА Регнум. В Пакистане правоохранительные органы задержали двух человек, которые подозреваются в причастности к нападению на консульство Китайской Народной Республики в городе Карачи. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники.

Victor Задержание

Пакистанский спецназ в ходе операции задержал двух граждан — выходцев из городов Карачи и Шахдапур. По данным правоохранителей, один из задержанных выходил на контакт с террористами незадолго до нападения. Сейчас власти допрашивают подозреваемых.

Также утверждается, что атака на китайское консульство в Карачи были организована командиром сепаратистской «Армии освобождения Белуджистана», который сейчас проходит лечение в Индии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне 23 ноября на китайское консульство в Карачи напали трое вооруженных людей. Они открыли стрельбу и взорвали ручную гранату рядом со зданием дипломатической миссии КНР в Карачи. Охрана консульства вступила в перестрелку с нападавшими. Все трое были ликвидированы. Также погибли двое пакистанских полицейских и ещё два человека, которые обращались в консульство за получением виз. Из сотрудников китайского консульства никто не пострадал.

«Армия освобождения Белуджистана» уже взяла на себя ответственность за нападение.