Хьюстон, США, 24 ноября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Технологию, повышающую гибкость полимерных солнечных батарей, разработали ученые из США. Исследование опубликовано в журнале Chemistry of Materials.

hiroo yamagata Солнечные батареи

Полимерные солнечные батареи обладают невысокой механической стабильностью. При деформации они могут выйти из строя из-за растрескивания и расслаивании.

Американские ученые из Университета Райса (Хьюстон, штат Техас), Общественного колледжа Хьюстона и Брукхейвенской национальной лаборатории (Аптон, штат Нью-Йорк) представили технологию повышения механической устойчивости.

Идея заключается в создании структуры полимерной батареи на базе эластичных тиоленовых сетей на основе серы. Эксперименты показали, что добавление в состав полимерных батарей до 20% тиолена повышает механические свойства материала, не снижая эффективности фототока.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре специалисты обнинского научно-производственного предприятия «Технология» в Калужской области представили силовую конструкцию для солнечных батарей, использующихся на космических станциях. Углепластиковая панель, разработанная в «Технологии», стала самой легкой в мире по удельной массе.