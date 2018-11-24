Владивосток, 24 ноября, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков пообещал сдать нормы ГТО и отчитаться перед общественностью. Об этом он заявил сегодня, 24 ноября, вручая золотые знаки отличия ГТО жителям Приморского края.

Kremlin.ru Павел Колобков

Церемония вручения золотых знаков отличия ГТО состоялась в здании администрации Приморского края во Владивостоке. Министр Колобков заявил присутствующим, что в скором времени он намерен сам сдать нормы ГТО.

После церемонии, общаясь с журналистами, Колобков подтвердил, что действительно будет сдавать нормы ГТО.

«Теперь уже придется, раз объявлено, придется сдавать. Сдам и отчитаюсь… Уже вариантов нет других», — сказал министр.

Присутствовавший на церемонии временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко также заявил, что также готов сдать нормы ГТО.

«Запишем и передадим вам по факту каждое упражнение. Сделаем такой коллаж», — пообещал он журналистам.

Напомним, что в Советском Союзе с 1931 по 1991 год существовала программа физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне СССР». В 2014 году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне». Начиная с 2015 года результаты выполнения комплекса ГТО учитываются при поступлении в высшие учебные заведения.