Москва, 24 ноября, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Российским зрителям шоу солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна не удастся снять музыканта на мобильные телефоны — организаторы концерта намерены применить специальную систему Yondr, передает телеканал «РЕН-ТВ» со ссылкой на данные пресс-службы концертного агентства T.C.I.

(сс) Julien Damelet Тилль Линдеманн

Сообщается, что мобильные гаджеты будут упаковываться в специальные чехлы, снять которые зрители смогут лишь после концерта. Сами телефоны в ходе шоу будут находиться у владельцев, отметили в агентстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, зрители оперы Mein Herz Brennt, которую показали в Санкт-Петербурге 9 ноября, потребовали вернуть деньги за билеты. Они заявили, что ожидали увидеть нечто, связанное с творчеством группы Rammstein.

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