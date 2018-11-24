Киев, 24 ноября, 2018, 08:49 — ИА Регнум. На Украине отменен арест движимого и недвижимого имущества дочернего предприятия российского Сбербанка, передает телеканал «Громадське», ссылаясь на решение Киевского апелляционного суда.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

Сообщается, что судебная инстанция постановила отменить ранее принятое решение об аресте ценных бумаг «дочки» Сбербанка. Напомним, решение об аресте акций российских банков, в частности, Сбербанка, ВТБ и ВЭБ, было принято в сентябре в связи с иском нескольких компаний украинского олигарха Игоря Коломойского.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Сбербанке заявили, что юристы кредитной организации намерены обжаловать решение суда Киева об аресте дочерних компаний Сбербанка.

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