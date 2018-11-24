Вашингтон, 24 ноября, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Компания Tesla предупредила покупателей электромобилей их марки о том, что они лишатся некоторых льгот от правительства Соединённых Штатов ввиду того, что компания переходит в разряд крупных автопроизводителей. Об этом 24 ноября пишет «За рулем».

(сс) freegreatpicture.com Автомобиль Tesla

Согласно информации издания, действующий в настоящее время налоговый вычет в размере 7500 долларов для электрокаров Tesla, согласно существующим в США правилам, относится только к компаниям, которые продают менее 200 тысяч машин в месяц. Ввиду того, что в прошлом месяце продажи компании превысили данную цифру, данный вычет будет отменен для всех моделей электрокаров Tesla.

Налоговый вычет в 7500 долларов будет сохранен только тем покупателям, которые получат свои машины до конца текущего года. В первой половине следующего года налоговый вычет составит 3750 долларов, во второй половине — 1875 долларов. А с начала 2020 года покупатели электрокаров Tesla будут лишены права на налоговый вычет.

Отметим, при этом в Tesla снижения продаж электрокаров по данной причине не ожидают. Более того, компания расширяет свой модельный ряд и готовит к выходу на рынок компактный электрокроссовер Model Y, седельный электротягач Semi и родстер, чьи динамические характеристики смогут сравняться с характеристиками болидов Формулы-1.