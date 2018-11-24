Бостон, США, 24 ноября, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» поиграл в овертайме команде клуба «Бостон» в выездном матче, проходившем в рамках регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 24 ноября Матч ТВ.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». реж Борис Дежкин. 1964. СССР Решающий

Счет на 27-й минут матча открыл российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. Однако уже 34-й минуте представитель хозяев Джейк Дебраск сравнял счет во встрече и основное время игры закончилась вничью.

В овертайме же фортуна оказалась благосклоннее к хозяевам и на 62-й минуте Йорк Нордстрем поставил в мачте точку. Итоговый счет встречи 2:1 в пользу «Бостона».

Отметим, это пятое поражение «Пингвинов» в шести последних играх. Клуб из Питтсбурга находится на 14-й строчке в конференции Востока с 21 очком. Бостон с 28 очками располагается там же на 5-й строчке.