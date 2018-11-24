Сеул, 24 ноября, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН разрешил властям Южной Кореи вопреки санкциям в отношении КНДР доставить на территорию страны горючее и другие материалы, необходимые для соединения железных дорог двух государств. Об этом сообщает 23 ноября агентство Yonhap.

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Отмечается, что в рамках проекта по соединению железнодорожных сетей потребуется провести оценку их состояния на месте соединения. Ранее стало известно, что власти Южной Кореи и КНДР договорились начать работы по соединению и модернизации своих железных дорог в конце ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября стало известно, что Южная Корея и КНДР соединяют дорогу длиной в три километра в демилитаризованной зоне, которая разделяет две страны.

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