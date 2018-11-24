Дублин, 24 ноября, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Содержащийся в кофе и чае кофеин отрицательно влияет на размеры плода у беременных, выяснили ирландские ученые. Результаты их работы опубликованы в издании American Journal of Clinical Nutrition.

Мерет Оппенгейм. Объект (Меховой чайный прибор). 1936

Сообщается, что исследователи, проанализировав данные 941 роженицы и их новорожденных детей, обнаружили: женщины, на организм которых оказывал влияние кофеин из чая или кофе, в среднем рожали детей с меньшей массой тела и с меньшей длиной окружности головы.

По данным исследователей, вес плода становился меньше на 72 грамма, если беременная ежедневно употребляла 100 мг кофеина. Следует отметить, что в чашке кофе содержится от 45 до 60 миллиграмма этого вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из США пришли к выводу, что высокая чувствительность к вкусу кофеина связана с частым потреблением кофе.

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