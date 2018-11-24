Минск, 24 ноября, 2018, 07:52 — ИА Регнум. В Белоруссии пользователи интернета теперь должны будут оставлять номер своего мобильного телефона при комментировании новостей на сайтах. Об этом сообщает портал TYT.BY.

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По словам министра информации Белоруссии Александра Карлюкевича, отныне публикация комментариев на белорусских новостных сайтах будет осуществляться через аутентификацию автора с помощью мобильного телефона.

«Кто-то захотел создать комментарий. Он отправляет послание свое на тот или иной интернет-ресурс и оставляет номер телефона. Ему придет специальный код», — рассказал Калюкевич.

Министр подчеркнул, что такое нововведение не противоречит свободе слова, и каждый сможет высказать свою точку зрения, однако важно, чтобы она не противоречила законам страны.

Это положение содержится в поправках к белорусскому закону о СМИ, которые вступают в силу с 1 декабря 2018 года. Также поправки разрешают интернет-ресурсам собирать персональные данные пользователей, в частности, их фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес электронной почты и другие.

Владельцы интернет-ресурсов обязаны хранить эти данные и предоставлять их властям по требованию суда, прокуратуры или других надзорных ведомств.