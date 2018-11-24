Тампа, США, 24 ноября, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тапа Бэй» победил команду «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 24 ноября Матч ТВ.

(сс) Michel Curi Эмблема хоккейного клуба «Тампа Бэй»

Встреча проходила в Тампе и закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Счет во встрече открыли хозяева и к 11-й минуте довели его до трех безответных шайб. На 1-й и 8-й минуте ворота гостей дважды поразил Тайлер Джонсон и один раз, на 11-й минуте, Брейден Пойнт. Все три шайбы состоялись, благодаря результативным передачам российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.

До конца первого периода команды обменялись шайбами: на 12-й минуте российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов размочил счет, а на 15-й представитель «Тампы» Райан Кэллахан снова довел преимущество своей команды до трех шайб.

В оставшееся время встречи гостям только удалось сократить свое отставание в счет на одну шайбу. Это сделал на 39-й минуте Джонатан Тейвз.

Отметим, российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в 23 матчах за клуб в регулярном чемпионате НХЛ забросил 9 шайб и сделал 21 результативную передачу.