Гренобль, Франция, 24 ноября, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Российская фигуристка Евгения Медведева занимает третье место по итогам исполнения короткой программы в одиночном разряде на этапе Гран-При фигуристов, проходящем в Гренобле (Франция), сообщает 24 ноября Матч ТВ.

Luu Евгения Медведева

Спортсменка допустила две ошибки во время исполнения ею своей программы на соревнованиях, что позволило представительницам Японии её опередить. Результат Медведевой 67,55 балла. На первом месте Маи Михара с результатом 67,95 баллов, на втором Рика Кахира, её результат 67,64 балла.

Несмотря на это у Медведевой ещё остается шанс на выход в финал Гран-При, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере (Канада). Для этого ей нужно занять первое или второе место на соревнованиях по итогам исполнения произвольной программы.

Ещё две российские спортсменки Мария Сотскова и Станислава Константинова показали пятый (61,76 баллов) и десятый (54,91) результаты соответственно.

Отметим, на этапе Гран-При фигуристов в Гренобле будет сформирован окончательный состав участников финала Гран-При в Канаде.