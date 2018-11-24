Чанша, Китай, 24 ноября, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Китайская компания JD.com, занимающаяся интернет-торговлей, начала доставку заказов роботами-курьерами в городе Чанша. Об этом сообщает Синьхуа.

Цитата из х/ф «Запретная планета». Реж. Фред Маклауд Уилкокс. 1956. США «Умный» робот

Новая станция в городе Чанша в провинции Хунань использует беспилотные транспортные средства для доставки заказов в радиусе 5 км от станции.

Роботы выполнены в виде небольших кубических машин, оборудованных сенсорами, позволяющими им ориентироваться в пространстве.

Директор автопилотного центра компании Лю Сяндун сообщил, что на станции работает 20 роботов, которые могут совершить до 2000 доставок в день.

Лю Сяндун отметил, что компания планирует расширить использование робототехники в своей работе. Роботы будут не только доставлять заказы, но и обслуживать склады и дистрибьюторские станции.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года JD.com запустила аналогичную станцию в китайской столице. В пекинском районе Хайдянь доставку заказов осуществляет более 20 роботов.