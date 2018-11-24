Чита, 24 ноября, 2018, 07:02 — ИА Регнум. В Агинском Бурятском округе Забайкальского края состоялось торжественное открытие реконструированной автомобильной дороги протяжённостью 24 километра, которая обеспечит подъезд от автомобильной дороги Дарасун (госграница с Монголией) к особо охраняемой природной территории федерального значения — источнику Алханай. Подробности сообщает официальный сайт региона.

Правительство Забайкальского края В Забайкалье завершили реконструкцию автомобильной дороги к самому популярному туристическому кластеру региона — национальному парку «Алханай»

Открывая новый дорожный объект, глава краевого минтерразвития Виктор Паздников подчеркнул, что национальный парк Алханай, является не просто охраняемой природной территорией с уникальной природой. В этом месте расположен историко-религиозный центр буддистов России, который относится к числу пяти священных мест северного буддизма.

Известно, что реконструкция дороги велась три года, а стоимость работ, в соответствии с контрактом, составила 467,8 миллионов рублей.

Напомним, национальный парк Алханай расположен на территории Дульдургинского района Забайкалья, население которого составляет порядка 14 тысяч человек. Туристический кластер в среднем в год посещают 29 000 туристов, в том числе из стран континентальной Европы и соседнего государства — КНР.

С завершением реконструкции автомобильной дороги к парку Алханай ожидается прирост туристического потока в сторону увеличения, специалисты рассчитывают, что парк будут посещать порядка 40 000 туристов в год.