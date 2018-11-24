Одесса, Украина, 24 ноября, 2018, 05:55 — ИА Регнум. Во время заседания в Приморском районном суде Одессы произошла массовая драка, в которой участвовали группы поддержки фигурантов рассматриваемого дела, сообщает пресс-служба нацполиции.

Цитата из мф Жил-был пёс. Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР

Сообщается, что полиция для установления обстоятельств произошедшего задержала 49 человек, участвовавших в драке. Отмечается, что большая часть задержанных была приезжими из других областей Украины.

Предполагается, что разногласия между сторонами конфликта произошли из-за финансовых интересов местных предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Киеве во время лотереи «Космолот» началась массовая драка между посетителями. В потасовке участвовали около 40 человек, они в ходе конфликта применяли ножи и травматическое оружие. До прибытия полицейский на место происшествия участники драки успели разбежаться.